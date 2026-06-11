Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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11.06.2026 10:55:20
War in Ukraine: Kyiv strikes key Russian supply lines
Russian troops rely on supplies via the land corridor to Crimea, but Ukrainian forces are now able to launch concentrated attacks along the critical route. Experts say this indicates growing Russian vulnerability.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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