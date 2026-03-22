Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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22.03.2026 14:00:09
War with Iran has exposed American fragility at sea
The move from ‘efficiency’ to ‘resilience’ in maritime supply chains has a long way to goWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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