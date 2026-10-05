05.10.2026 16:37:32

War With Iran Is Forcing the World to Reckon With Geography’s Power

Trade blockages in the Persian Gulf have reminded the world that there are forces as great as or greater than technology and globalization.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
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