|
24.12.2025 06:31:28
Waraba Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Waraba Gold hat sich am 22.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Waraba Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,180 CAD vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,310 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Waraba Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,180 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!