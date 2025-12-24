Waraba Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Waraba Gold hat sich am 22.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Waraba Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,180 CAD vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,310 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Waraba Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,180 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at