Warabeya Nichiyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Warabeya Nichiyo hat am 07.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Warabeya Nichiyo 75,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 58,92 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at