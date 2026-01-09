Warabeya Nichiyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Warabeya Nichiyo hat am 08.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 102,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 47,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 58,10 Milliarden JPY gegenüber 55,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at