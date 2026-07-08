Warabeya Nichiyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Warabeya Nichiyo lud am 07.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 87,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 58,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at