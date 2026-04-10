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10.04.2026 06:31:29
Warabeya Nichiyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Warabeya Nichiyo veröffentlichte am 08.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,10 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -54,940 JPY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 56,10 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 53,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
In Sachen EPS wurden 307,34 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Warabeya Nichiyo 153,41 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 233,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 222,47 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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