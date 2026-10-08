Warabeya Nichiyo präsentierte Quartalsergebnisse

Warabeya Nichiyo hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 96,33 JPY. Im letzten Jahr hatte Warabeya Nichiyo einen Gewinn von 142,47 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 62,50 Milliarden JPY gegenüber 62,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at