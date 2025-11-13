Warba Bank (KSC) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Warba Bank (KSC) hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78,6 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Warba Bank (KSC) einen Umsatz von 65,4 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at