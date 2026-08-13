Warba Bank (KSC) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Warba Bank (KSC) veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Warba Bank (KSC) mit einem Umsatz von insgesamt 74,2 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 0,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at