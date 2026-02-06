Warba Bank (KSC) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Warba Bank (KSC) hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 72,0 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,5 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 KWD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 301,47 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 267,98 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at