Warba Bank (KSC) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Warba Bank (KSC) lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,14 Prozent auf 76,9 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,6 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at