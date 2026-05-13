Warba Bank (KSC): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Warba Bank (KSC) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent auf 66,8 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at