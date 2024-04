Warburg Research bescheinigt Buy für Beiersdorf-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor dem Bericht zum ersten Quartal von 140 auf 150 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum aus eigener Kraft dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch werde die Aktie des Konsumgüterherstellers mit einem Abschlag zum Wettbewerber L'Oreal gehandelt. Angesichts der gestiegenen Ausschüttungen an die Aktionäre und des starken Wachstums geht er jedoch davon aus, dass sich dieser Abschlag verringern werde.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 129,55 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15,79 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 22 547 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 sank die Aktie um 4,5 Prozent. Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

