Warburg Research bescheinigt Hold für Commerzbank-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Der Nettogewinn der Bank habe leicht über dem Konzernziel gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Zudem sei der Ausblick für 2026 erhöht worden.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,3 Prozent auf 33,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 3 186 765 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 7,5 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



