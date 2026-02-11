Warburg Research bescheinigt Hold für Rheinmetall-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1770 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte die Erwartungen in allen Segmenten übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die starke Auftragsentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1 604,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 5,99 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38 986 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 2,8 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

