Warburg Research beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 276 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:21 Uhr 2,6 Prozent auf 208,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 32,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 233 686 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6,8 Prozent zu Buche.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



