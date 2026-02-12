Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienbewertung
|
12.02.2026 14:37:47
Warburg Research beurteilt Deutsche Börse-Aktie mit Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 276 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:21 Uhr 2,6 Prozent auf 208,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 32,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 233 686 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6,8 Prozent zu Buche.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
