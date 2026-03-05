Warburg Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Warburg Research hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse entsprächen den Erwartungen, aber der Ausblick sei vorsichtig, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag nach den Zahlen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:18 Uhr um 2,9 Prozent auf 46,71 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 7,94 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 1 257 615 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 0,0 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



