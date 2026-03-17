Warburg Research: Commerzbank-Aktie erhält Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Das freiwillige öffentliche Aktientauschangebot der italienischen Großbank Unicredit decke sich mit deren Anliegen, die Marktposition in Deutschland auszubauen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Nach dem Angebot könne Unicredit nun weitere Commerzbank-Aktien am Markt kaufen, ohne dafür aktienrechtliche Hürden beachten zu müssen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Commerzbank-Aktie wies um 10:18 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 32,13 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 671 927 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 11,0 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 08.05.2026 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.