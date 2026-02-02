Warburg Research gibt Commerzbank-Aktie Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 30,70 auf 34,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank robuster Entwicklung im vierten Quartal seien die Jahresziele wohl in Reichweite, schrieb Andreas Pläsier am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:26 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 35,20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 1,14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 475 669 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 2,5 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.