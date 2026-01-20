Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Bewertung im Blick 20.01.2026 12:04:48

Warburg Research gibt Deutsche Bank-Aktie Hold

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Deutsche Bank-Papiers durch Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 30,40 auf 34,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erträge dürften im vierten Quartal weiterhin solide gewesen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kosten könnten geringer als von der Deutschen Bank erwartet ausgefallen sein.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 32,21 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7,42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 090 070 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 2,7 Prozent abwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

11:10 Deutsche Bank Hold Warburg Research
08.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
