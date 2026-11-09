DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Rating im Fokus 09.11.2026 14:13:50

Warburg Research: Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Warburg Research: Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Diese Empfehlung gibt Warburg Research für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal hätten gezeigt, dass die Erholung inzwischen fundierter sei, schrieb Christian Cohrs am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er sieht die Aktie des Logistikers als fair bewertet an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 58,56 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 9,49 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 281 340 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 30,7 Prozent zu. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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