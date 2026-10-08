GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktuelle Analyse im Blick
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08.10.2026 11:22:48
Warburg Research: Hold für GEA-Aktie
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die GEA-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:05 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 67,65 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 0,96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24 823 GEA-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 19,7 Prozent. Voraussichtlich am 09.11.2026 wird GEA Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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