Warburg Research: MTU Aero Engines-Aktie erhält Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU Aero Engines angesichts einer gekappten Dividende nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Auf den ersten Blick sinke die Ausschüttungsquote deutlicher als erwartet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern wertet er die Ankündigungen negativ, er sieht in ihnen ein Signal der Vorsicht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 14:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 217,60 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9,01 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 220 151 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 11,4 Prozent aufwärts. Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.