Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Aktienbewertung 07.10.2026 12:22:49

Warburg Research verleiht Deutsche Bank-Aktie Buy in jüngster Analyse

Warburg Research verleiht Deutsche Bank-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von Warburg Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der anstehende Bericht zum dritten Quartal sollte davon geprägt sein, dass das Wachstum im Privatkundengeschäft das stagnierende Investmentbanking ausgleiche, schrieb Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch der Bereich der Geschäftskunden sollte sich positiv entwickelt haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr erscheine derzeit gut untermauert.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Bank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:06 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 30,51 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 36,04 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 223 089 Deutsche Bank-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 4,5 Prozent abwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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