MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Aktienanalyse 04.05.2026 10:13:48

Warburg Research verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse

Warburg Research verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse

Warburg Research-Analyst Christian Cohrs hat eine umfassende Analyse des MTU Aero Engines-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 380 auf 319 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Christian Cohrs erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie solide Zahlen zum ersten Quartal, aber auch die erhöhten geopolitischen Risiken. Der Triebwerkbauer sei den Risiken einer langwierigen Nahost-Krise und der Treibstoffsituation ausgesetzt, auch wenn dies kurzfristig noch keine großen Spuren hinterlasse. Der Experte legt die Bewertungsskala vor diesem Hintergrund niedriger an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 286,90 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,19 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 20 865 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 19,3 Prozent. Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.07.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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