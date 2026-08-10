Warburg Research verleiht Rheinmetall-Aktie Buy in jüngster Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am größten gewesen.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Die Aktie notierte um 11:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 1 137,40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 31,88 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 28 063 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 26,4 Prozent. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird Rheinmetall Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.