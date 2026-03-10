DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Papier unter der Lupe 10.03.2026 10:07:50

Warburg Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs unterzogen.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42,50 Euro moderat gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Logistikkonzerns für das laufende Jahr sei wenig inspirierend, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er deute nicht auf eine baldige Beschleunigung des Wachstums der Ergebnisse hin.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 46,43 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 8,46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 420 763 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0,6 Prozent. Voraussichtlich am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

