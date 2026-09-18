DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Bewertung im Blick
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18.09.2026 10:37:47
Warburg Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 56,56 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 11,60 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117 815 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 26,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
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|09:20
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|Deutsche Bank AG
|15.09.26
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|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,48
|0,43%