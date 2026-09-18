DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Bewertung im Blick 18.09.2026 10:37:47

Warburg Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Warburg Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Warburg Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 56,56 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 11,60 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117 815 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 26,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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