Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Hold" belassen. Das Unternehmen haben die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Allerdings seien sie auch sehr ambitioniert gewesen. Die aktuelle Bewertung preise eine positive geschäftliche Entwicklung bereits ein.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:27 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 1 572,50 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 8,11 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 87 964 Stück. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 0,7 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 07.05.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.