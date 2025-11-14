Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Geschäftsaussichten hätten sich verbessert, schrieb Malte Schaumann in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zur Bilanz. Der Unternehmensausblick für 2026 sei konservativ.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:29 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 34,71 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 21,00 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 473 704 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 11,6 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Infineon wird am 04.02.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.