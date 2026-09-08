Warby Parker Aktie

Warby Parker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C49J / ISIN: US93403J1060

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08.09.2026 18:00:01

Warby Parker Co-CEO Gilboa Sells 11,504 Shares for $278,000

David Abraham Gilboa, Co-Chief Executive Officer of Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY), disposed of 11,504 shares of Class A Common Stock on Sept. 2, 2026. SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($24.19); post-transaction value based on Sept. 2, 2026, market close ($23.91).

Warby Parker is a specialty retailer in the optical products sector with a market capitalization of $3.0 billion and TTM revenue of $911.6 million. The company has established a differentiated business model combining direct-to-consumer e-commerce capabilities with physical retail locations, positioning itself as an accessible alternative to traditional optical retailers. With 4,036 employees and a presence in New York City, Warby Parker leverages its omnichannel approach and curated product offerings to compete in the competitive eyewear market.

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Aktien in diesem Artikel

PARKER CORP 1 364,00 -2,29% PARKER CORP
Warby Parker 24,67 1,31% Warby Parker

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