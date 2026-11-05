Warby Parker Inc. Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - Warby Parker Inc. (WRBY) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $5.603 million, or $0.04 per share. This compares with $5.874 million, or $0.05 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.4% to $244.735 million from $221.680 million last year.

Warby Parker Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.603 Mln. vs. $5.874 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.05 last year. -Revenue: $244.735 Mln vs. $221.680 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 966 M To $ 976 M