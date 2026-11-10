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10.11.2026 06:31:29
Wardwizard Innovations Mobility: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Wardwizard Innovations Mobility hat am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,19 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 86,1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 74,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 334,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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