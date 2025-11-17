Wardwizard Innovations Mobility hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wardwizard Innovations Mobility präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,55 Prozent zurück. Hier wurden 334,3 Millionen INR gegenüber 581,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at