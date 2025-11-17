|
17.11.2025 06:31:29
Wardwizard Innovations Mobility hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wardwizard Innovations Mobility präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,230 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,55 Prozent zurück. Hier wurden 334,3 Millionen INR gegenüber 581,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!