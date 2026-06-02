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02.06.2026 06:31:29
Wardwizard Innovations Mobility vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wardwizard Innovations Mobility hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Wardwizard Innovations Mobility hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,63 Prozent auf 1,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,060 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Wardwizard Innovations Mobility ein Gewinn pro Aktie von 0,230 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,47 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,05 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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