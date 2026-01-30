|
30.01.2026 09:03:54
Warehouses De Pauw FY25 EPRA Profit Rises
(RTTNews) - Warehouses De Pauw (WDP.BR) reported that its fiscal 2025 net result was 353.9 million euros compared to 449.6 million euros, prior year. Net result - Group share was 1.54 euros compared to 1.96 euros. EPRA Earnings was 352.6 million euros, up 5.7% from last year. EPRA earnings per share was 1.53 euros compared to 1.50 euros.
Fiscal 2025 rental income, net of rental-related expenses was 449.14 million euros, an increase of 15.9% from previous year.
Warehouses De Pauw shares in frankfurt exchange is trading at 23.36 euros, up 0.4%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.