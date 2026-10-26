Warehouses De Pauw öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Warehouses De Pauw hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 129,5 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 141,1 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at