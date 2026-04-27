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27.04.2026 06:31:29
Warehouses De Pauw präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Warehouses De Pauw präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 141,7 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 140,2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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