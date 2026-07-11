Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
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12.07.2026 00:00:00
Warframe's Next Expansion Is the Epic Payoff to 13 Years of Storytelling
Warframe Tau might be Digital Extremes' version of Bungie's Destiny 2 expansion The Final Shape.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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