KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.03.2026 10:04:00
Warhorse Studios entlassen Übersetzer angeblich zugunsten von KI-Übersetzungen
Ein Übersetzer bei Warhorse verliert seinen Job eigenen Angaben zufolge, weil das tschechische Studio verstärkt auf KI-Übersetzungen setzen möchte. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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