Warimpex Aktie
WKN: 82720 / ISIN: AT0000827209
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28.08.2026 11:33:46
Warimpex schaffte im ersten Halbjahr Rückkehr in die Gewinnzone
Periodenergebnis nach Verlust bei plus 0,8 Millionen Euro – Gesamtumsatz stieg um neun Prozent auf 11,1 Millionen Euro – Ebitda mehr als verdreifachtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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