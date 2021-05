Warimpex schaffte zum Jahresauftakt beinahe Rückkehr in Gewinnzone

Der Nettoverlust wurde von 18,7 Mio. auf 0,5 Mio. Euro reduziert. Zu verdanken war das Kostensenkungen, einem positiven Immo-Bewertungsergebnis und einem besseren Finanzergebnis. Im Gesamtjahr rechnet man weiterhin mit einer stabilen Entwicklung. In der Hotellerie sei mit den aktuellen Öffnungsschritten in Europa eine Erholung zu erwarten, hieß es am Freitag.

Die aktualisierte Warimpex-Planung zeige auch für 2021 ein positives Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBITDA) sowie ausreichende Liquidität, erklärte CEO Franz Jurkowitsch in einer Aussendung. Bis März hat das EBITDA im Jahresabstand um 75 Prozent auf 1,6 Mio. Euro zugelegt, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von -2,4 Mio. auf 2,1 Mio. Euro ins Plus. Das Minus beim Finanzergebnis verringerte sich von -13,0 Mio. auf -2,5 Mio. Euro; darin sind Gewinne aus der Währungsumrechnung von 0,3 (-8,2) Mio. Euro enthalten sowie Verluste aus Joint-Ventures im Zusammenhang mit negativen Hotelergebnissen in Höhe von -0,8 (-3,1) Mio. Euro.

Die Umsatzerlöse aus Büroimmobilien stiegen in lokaler Währung, waren durch einen niedrigeren Rubelkurs in Euro aber leicht rückläufig (-8 Prozent). Im Hotel-Bereich gingen die Umsatzerlöse coronabedingt sogar um 69 Prozent zurück. Die Umsatzerlöse insgesamt verringerten sich somit um 24 Prozent auf 6,1 Mio. Euro, während der diesen Erlösen zurechenbare Aufwand um 38 Prozent auf 2,5 Mio. Euro gesenkt wurde. Daraus ergab sich ein um 8 Prozent geringeres Bruttoergebnis vom Umsatz in Höhe von 3,5 Mio. Euro.

Die aktuellen Projekte schreiten laut Warimpex planmäßig voran. In Polen lägen nun für die Büroentwicklung Mogilska Phase III in Krakau und für jene in Bialystok Baugenehmigungen vor. Mit dem Bau werde gestartet, sobald Mieterinteresse gesichert sei. Ebenfalls in Krakau ist ein Bürogebäude neben dem Hotel Chopin mit 21.000 m2 vermietbarer Fläche in Planung. In der Airportcity St. Petersburg befindet sich der Avior Tower 1 mit rund 16.000 m2 Büromietfläche in der Weiterentwicklung; der Rohbau steht, eröffnet werden soll im 2. Quartal 2022. In Darmstadt wird das 2019 erworbene Hotel renoviert, die Wiedereröffnung ist für Herbst 2021 anvisiert. Zudem ist daneben ein Bürohaus mit 13.800 m2 Fläche in Planung, weitere Flächen werden für eine Entwicklung vorbereitet.

