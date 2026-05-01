01.05.2026 06:31:29

Warimpex zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Warimpex hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Warimpex noch ein Gewinn pro Aktie von -0,810 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,630 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Warimpex hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 22,23 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,16 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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