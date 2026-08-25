25.08.2026 22:42:38

Warken ist 'guter Dinge' für die großen Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) zeigt sich davon überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition die umstrittene Rentenreform plangemäß in diesem Jahr auf den Weg bringen wird. Das gelte auch für weitere Vorhaben wie die Reform der Pflegeversicherung und die Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes, sagte die CDU-Politikerin in den ARD-"Tagesthemen". "Das alles wird jetzt kommen, muss jetzt kommen. Es wird ein Herbst werden, der sehr arbeitsreich sein wird, aber ich bin guter Dinge", fügte Warken hinzu. "Wir haben alle den gemeinsamen Willen, die Dinge jetzt auch auf einen guten Weg zu bringen."

Das Bundeskabinett berät zurzeit auf einer Klausurtagung in Neuhardenberg über den weiteren Reformfahrplan, über die Ankurbelung der Wirtschaft sowie einen stärkeren Schutz vor Hitze und weiteren Folgen des Klimawandels. Am Mittwochmittag wollen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) über die Ergebnisse informieren./wn/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen