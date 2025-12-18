BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

18.12.2025 10:00:00

Warm-up für die Neue Klasse im BMW Group Werk München: Funktionstests der neuen Produktionsanlagen erfolgreich abgeschlossen

+++ iFACTORY pur: von Anfang an digital geplant und aufgebaut +++ Start der Serienproduktion des neuen BMW i3 in der zweiten Jahreshälfte 2026 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
