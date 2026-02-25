Bros Aktie

ISIN: US1148011034

25.02.2026 09:04:00

Warner Bros.: Neues Paramount-Angebot könnte zu einem besseren Deal führen

Paramount hat Warner Bros. ein verbessertes Angebot vorgelegt. Der Warner-Vorstand will es nun prüfen – und geht davon aus, dass auch Netflix noch nachzieht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
