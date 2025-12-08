Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
08.12.2025 16:07:00
Warner Bros: Auch Paramount will Medienkonzern kaufen - und bietet mehr als 108 Milliarden Dollar
Wer übernimmt den Filmkonzern Warner Bros? Nachdem Netflix bereits ein Angebot vorgelegt hat, zieht Konkurrent Paramount nun nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
