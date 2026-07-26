Warner Bros. Discovery Aktie

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WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

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26.07.2026 14:25:02

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav Sells Company Stock Worth Nearly $60 Million as the Paramount Skydance Merger Faces Delays

David Zaslav, Chief Executive Officer of Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ:WBD), sold ~2.2 million shares of Series A Common Stock on July 13, 2026, for a total value of $59.5 million. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($27.22); post-transaction value based on July 13, 2026 market close.Warner Bros. Discovery is a leading global media and entertainment conglomerate, employing 35,500 professionals across its operations. The company maintains a competitive position through its extensive content library, integrated distribution infrastructure spanning traditional and digital platforms, and diversified revenue streams that capitalize on evolving consumer media consumption patterns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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